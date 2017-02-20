20.02.2017 / 09:54



Мариупольский ФК "Ильичевец" вскоре ожидает абсолютный ребрендинг

Лидера первой лиги "Ильичевец" вскоре ожидает абсолютный ребрендинг. Летом клуб будет называться "Мариуполь", передает ilich.in.ua, со ссылкой на Террикон.

Обновление будет не только визуальное, но и кадровое. В команду пришли Сергей Рудыка, Артур Новотрясов, вернулись Максим Жичиков и Сергей Яворский. Также состав мариупольцев пополнил Александр Мигунов из молодежного состава "Шахтера".

Все футболисты приходят в "Ильичевец" с прицелом на Премьер-лигу.

- Наши цели внутри команды и те, которые поставлены руководством, не разойдутся. Мы идем на первом месте, но не хочу загадывать, зная, как в нашей стране могут проходить футбольные действия, - сказал наставник клуба Александр Севидов. - Борьба будет не просто ожесточенная, а жестокая.