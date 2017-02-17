17.02.2017 / 16:56



К 120-летию ММКИ мариупольские металлурги получили правительственные награды



Металлургам мариупольского комбината им. Ильича по случаю 120-летия предприятия вручили высокие награды, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY. На торжестве в ДК Металлургов, посвященном юбилею комбината звание «Заслуженного металлурга Украины» от главы Донецкой областной администрации получил аппаратчик цеха холодного проката Анатолий Ворона. Почетными грамотами Кабмина награждены металлурги Николай Шевчук и Евгений Чулай. Также ильичевцы стали обладателями благодарностей премьер-министра Украины, почетных грамот Донецкой обладминистрации, почетных грамот городского головы, благодарственных писем Метинвест Холдинга и почетными грамотами дирекции и профкома комбината. Всего награждены 27 ильичевцев.