|
17.02.2017 / 16:56
К 120-летию ММКИ мариупольские металлурги получили правительственные награды
Металлургам мариупольского комбината им. Ильича по случаю 120-летия предприятия вручили высокие награды, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
На торжестве в ДК Металлургов, посвященном юбилею комбината звание «Заслуженного металлурга Украины» от главы Донецкой областной администрации получил аппаратчик цеха холодного проката Анатолий Ворона.
Почетными грамотами Кабмина награждены металлурги Николай Шевчук и Евгений Чулай.
Также ильичевцы стали обладателями благодарностей премьер-министра Украины, почетных грамот Донецкой обладминистрации, почетных грамот городского головы, благодарственных писем Метинвест Холдинга и почетными грамотами дирекции и профкома комбината.
Всего награждены 27 ильичевцев.