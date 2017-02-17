17.02.2017 / 16:32



Мариупольские школьники победили в конкурсе молодых предпринимателей (ФОТО)















Мариупольские учащиеся разработали костыли из вторсырья и съедобную посуду. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Проекты школьники представили в конкурсе для молодых предпринимателей возрастом от 15 до 18 лет «Diamond challenge for high school», в котором приняло участие 165 команд Украины.

Победу в конкурсе одержал проект современных костылей. Предполагается, что костыли, изготовленные из вторично переработанных алюминиевых банок, будут работать на солнечных батарейках. Кроме этого, клешня на кончике костыля поможет захватывать и поднимать вещи.

«Мы улучшили костыли, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями и с травмами ноги не приходилось лишний раз наклоняться. Это очень неудобно и может ухудшить их здоровье. Мы решили разработать то, что действительно помогает людям», - рассказала капитан команды Алина Малевская.

Команда выиграла сертификат на 1000 долларов и приглашение на Молодежный предпринимательский саммит в в США, где они смогут посоревноваться за 10 тысяч долларов на реализацию стартапа. По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, лечебные учреждения обсудят возможность внедрения костылей.