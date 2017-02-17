|
17.02.2017 / 16:32
Мариупольские школьники победили в конкурсе молодых предпринимателей (ФОТО)
Мариупольские учащиеся разработали костыли из вторсырья и съедобную посуду. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Проекты школьники представили в конкурсе для молодых предпринимателей возрастом от 15 до 18 лет «Diamond challenge for high school», в котором приняло участие 165 команд Украины.
Победу в конкурсе одержал проект современных костылей. Предполагается, что костыли, изготовленные из вторично переработанных алюминиевых банок, будут работать на солнечных батарейках. Кроме этого, клешня на кончике костыля поможет захватывать и поднимать вещи.
«Мы улучшили костыли, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями и с травмами ноги не приходилось лишний раз наклоняться. Это очень неудобно и может ухудшить их здоровье. Мы решили разработать то, что действительно помогает людям», - рассказала капитан команды Алина Малевская.
Команда выиграла сертификат на 1000 долларов и приглашение на Молодежный предпринимательский саммит в в США, где они смогут посоревноваться за 10 тысяч долларов на реализацию стартапа. По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, лечебные учреждения обсудят возможность внедрения костылей.
Идея съедобной посуды, которая призвана на использование одноразовой посуды, заняла девятое место.