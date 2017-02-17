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17.02.2017 / 16:08

Мариуполь - мирный город, в котором возрождается международный бизнес, - городской голова

Мариуполь посетила делегация из Литвы, которую возглавил Посол Литовской Республики в Украине Мариус Януконис и депутат Сейма Литовской Республики Андрюс Кубилюс. Цель визита – воочию оценить основные потребности Мариуполя и определить путь реализации намеченных проектов, об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Во время встречи с делегацией городской голова Вадим Бойченко рассказал гостям, как удалось изменить настроения мариупольцев и отношение к городу на международной арене.

«Мариуполь - мирный город, в котором возрождается международный бизнес», - сказал он.

Андрюс Кубилюс отметил, что в Литве переживают за Украину.

«Мы понимаем, то, что вы делаете – это вы делаете не только для себя, Украины. А вы делаете это для всех нас - для Европы и всего мира», - подчеркнул он.

Также он отметил, что украинский народ нуждается в большей поддержке.

«Мы можем помочь Украине, чтобы она развивалась как европейское успешное государство – экономически и социально», - сказал депутат Сейма.

После встречи с городским головой делегация отправилась в поселок Сартана, чтобы посмотреть, как восстановили дома после обстрела. Гости из Литвы также посетят Центр предоставления административных услуг и пообщаются с мариупольскими студентами.

  
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К 120-летию ММКИ мариупольские металлурги получили правительственные награды
16:32
Мариупольские школьники победили в конкурсе молодых предпринимателей (ФОТО)
16:08
Мариуполь - мирный город, в котором возрождается международный бизнес, - городской голова
15:26
На ремонт мариупольской школы ведущие дизайнеры планируют собрать 4,5 млн. грн
14:45
В Мариуполе к 300-летию митрополита Игнатия пройдет выставка детских рисунков (ФОТО)
13:55
За многочисленные грабежи и кражи 20-летний мариуполец проведет за решеткой 7 лет
13:05
Городской голова Мариуполя получил от Гуманитарного штаба благодарность за содействие и оказание помощи (ФОТО)
12:32
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16:10 На Донбассе задержали грузовик с нелегальным углем (ФОТО)
15:11 На Донетчине мужчина провозил рейсовым автобусом гранаты (ФОТО)
14:08 На линии разграничения на Донетчине обнаружили более 90 тыс.грн и банковские карточки (ФОТО)
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