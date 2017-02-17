17.02.2017 / 15:26



На ремонт мариупольской школы ведущие дизайнеры планируют собрать 4,5 млн. грн

Авторы всеукраинского проекта «Моя школа» официально заявили о старте кампании по сбору средств, для реконструкции мариупольской ОШ №15, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом на пресс-конференции в сегодня УНИАН заявил основатель проекта Михаил Демшин.

«Наша цель для начала работ - собрать 4,5 млн грн. У нас есть несколько способов получения финансирования. Первым является краудфандинг, конкретно на нем мы планируем собрать 1 млн грн. Дальше будет интересней – проведем шесть мероприятий в больших городах Украины: Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепропетровске и Мариуполе. Это будут благотворительные вечера, вход на который будет стоит в районе 250 грн. Также счет в ПриватБанке, ЯндексКошелек и так далее. 4,5 млн – это стартовая сумма, с которой можно начать делать хоть что-то», - отметил Михаил Демшин.

Он добавил, что параллельно авторы проекта вместе с партнерами в столице проведут воркшоп, где будет обозначена концепция того, как будет выглядеть ОШ №15. Проект реконструкции утвердят после сбора средств.

Напомним, что за победу во всеукраинском конкурсе на реконструкцию школы за ОШ №15 Мариуполя проголосовали 6 906 человек, среди них жители США, Великобритании и Грузии.