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Главная / Лента новостей / В Мариуполе к 300-летию митрополита Игнатия пройдет выставка детских рисунков (ФОТО)

17.02.2017 / 14:45

В Мариуполе к 300-летию митрополита Игнатия пройдет выставка детских рисунков (ФОТО)







В Мариуполе 18 февраля в ДК «Молодежный» пройдет выставка детских рисунков, посвященная юбилейному году со дня рождения Святителя Игнатия. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По словам преподавателя художественной школы им.А.И.Куинджи Татьяны Дели, мариупольцы увидят работы ее учащихся, а также учащихся Першотравневой школы искусств пгт Мангуш и художественного отделения музыкальной школы №4.

«Работы выполнены детьми от 10 до 14 лет. Во дворце пройдут две выставки – в 12:00 в фойе первого этажа откроется первая часть из 19 рисунков. Несколько позже на втором мариупольцы увидят работы непосредственно на мольбертах. Это будут рисунки, собранные за несколько лет работы по данной тематике», - уточнила она.

Также по случаю памятной даты в 13:00 в зрительном зале ДК «Молодежный» состоится показ презентации и фильма о жизни Святителя, его родине и поездке мариупольцев в Грецию. Также выступит хор Свято-Троицкого храма.

Организаторами мероприятия выступили Федерация греческих обществ Украины, Мариупольское общество греков, Департамент культуры и туризма Мариупольского городского совета, ОШ №44 и ОШ №48, а также художественная школа им. А.И. Куинджи.

  
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К 120-летию ММКИ мариупольские металлурги получили правительственные награды
16:32
Мариупольские школьники победили в конкурсе молодых предпринимателей (ФОТО)
16:08
Мариуполь - мирный город, в котором возрождается международный бизнес, - городской голова
15:26
На ремонт мариупольской школы ведущие дизайнеры планируют собрать 4,5 млн. грн
14:45
В Мариуполе к 300-летию митрополита Игнатия пройдет выставка детских рисунков (ФОТО)
13:55
За многочисленные грабежи и кражи 20-летний мариуполец проведет за решеткой 7 лет
13:05
Городской голова Мариуполя получил от Гуманитарного штаба благодарность за содействие и оказание помощи (ФОТО)
12:32
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15:11 На Донетчине мужчина провозил рейсовым автобусом гранаты (ФОТО)
14:08 На линии разграничения на Донетчине обнаружили более 90 тыс.грн и банковские карточки (ФОТО)
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