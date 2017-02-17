17.02.2017 / 13:55



За многочисленные грабежи и кражи 20-летний мариуполец проведет за решеткой 7 лет

Мариупольской местной прокуратурой № 1 в суде доказана вина местного жителя 1997 года рождения, который совершил 5 тяжких и особо тяжких преступлений против собственности, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Так, в ходе судебных слушаний установлено, что в течение мая – августа 2015 года на территории Центрального района города обвиняемый грабил квартиры мариупольцев. Обычно в ночное время он проникал в помещения квартир, расположенных на первом и втором этажах жилых домов, откуда выносил ценные вещи. Кроме того установлено, что в мае того же года правонарушитель незаконно проник в гараж, откуда похитил мопед.

Благодаря четкой позиции государственного обвинителя и достаточной доказательной базе вину грабителя доказано.