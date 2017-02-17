17.02.2017 / 13:05



Городской голова Мариуполя получил от Гуманитарного штаба благодарность за содействие и оказание помощи (ФОТО)















Сегодня с городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко встретился директор Гуманитарного штаба «Поможем» Александр Вишняков. Мэру вручили благодарность за содействие и оказание помощи тем, кто слабее и беззащитнее. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.



Александр Вишняков поблагодарил городского голову за поддержку мирных жителей в сложное время на востоке Украины. «Важно быть в диалоге. Мы всегда опираемся на проблемы и потребности людей. Умение видеть и чувствовать чужую боль - это наш ключевой принцип в работе», - отметил директор Гуманитарного штаба.

2,5 года Гуманитарный штаб «Поможем» оказывает максимальную поддержку всем мирным жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в конфликте.

Вадим Бойченко отметил большой вклад Штаба в оказании гуманитарной помощи тысячам мирных жителей востока Украины. Продуктовые наборы, выдача медикаментов и оказание психологической помощи – все это помогает выжить людям в тяжелых условиях.