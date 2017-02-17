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Главная / Лента новостей / Городской голова Мариуполя получил от Гуманитарного штаба благодарность за содействие и оказание помощи (ФОТО)

17.02.2017 / 13:05

Городской голова Мариуполя получил от Гуманитарного штаба благодарность за содействие и оказание помощи (ФОТО)







Сегодня с городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко встретился директор Гуманитарного штаба «Поможем» Александр Вишняков. Мэру вручили благодарность за содействие и оказание помощи тем, кто слабее и беззащитнее. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Александр Вишняков поблагодарил городского голову за поддержку мирных жителей в сложное время на востоке Украины. «Важно быть в диалоге. Мы всегда опираемся на проблемы и потребности людей. Умение видеть и чувствовать чужую боль - это наш ключевой принцип в работе», - отметил директор Гуманитарного штаба.

2,5 года Гуманитарный штаб «Поможем» оказывает максимальную поддержку всем мирным жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в конфликте.

Вадим Бойченко отметил большой вклад Штаба в оказании гуманитарной помощи тысячам мирных жителей востока Украины. Продуктовые наборы, выдача медикаментов и оказание психологической помощи – все это помогает выжить людям в тяжелых условиях.

«С первых минут трагедии на «Восточном» и в Сартане на помощь мариупольцам откликнулся Гуманитарный штаб «Поможем». Жители это помнят, видят и ценят. Спасибо за сотрудничество и поддержку, которые вы дарите людям», - подчеркнул Вадим Бойченко.

 

  
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11:49
В Мариуполе реорганизуют библиотечную систему
11:05
Гуманитарная миссия поможет восстановить разрушенные при обстрелах дома мариупольской Сартаны
10:41
Пиротехники изъяли на территории Мариуполя артиллерийский снаряд калибром 152 мм
10:02
На реализацию первого этапа модернизации уличного освещения Мариуполя выделено более 2 млн грн
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