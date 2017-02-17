17.02.2017 / 12:32



Мариупольцы смогут отправлять полиции «SOS-сообщение» через мобильное приложение

Жители Мариуполя через две недели смогут отправлять экстренные сообщения в полицию, используя смартфоны и планшеты, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом на своей странице в соц. сети сообщил начальник областного главка полиции Вячеслав Аброськин.

«Мы продолжаем развивать наш UASC. Уже через пару недель, как и пообещал телезрителям "Мариупольского ТВ" во время последнего эфира, мы запустим мобильное приложение "Активный гражданин", которое будет интегрировано в наш Единый аналитический сервисный центр. Мы будем принимать и обрабатывать теперь не только звонки на линию "102", но обращения, отправленные со смартфонов и планшетов через это приложение. Все пользователи должны будут пройти процедуру регистрации», - заявил генерал.

Вячеслав Аброськин разъяснил механизм действия системы: «Отправляется сигнал "SOS", который поступает в наш UASC. Там информация оперативно обрабатывается, и на местонахождение владельца устройства будет отправлен наряд полиции. И это не единственная, и даже не основная функция этого приложения. Опция "Неравнодушный гражданин" - можно будет сообщить о правонарушении и приложить фото. Также будет предусмотрена возможность уведомления пользователей об экстренных происшествиях и обстрелах».

Он отметил, что в приложении предусмотрена опция "Тревога Амбер" - по примеру работы аналогичной системы в США, когда идет незамедлительное информирование пользователей приложения о пропавших детях в городе.