17.02.2017 / 11:49



В Мариуполе реорганизуют библиотечную систему

В Мариуполе рассматривают вопрос реорганизации библиотечной сети. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«В прошлом году была идея соединить две библиотечные системы, которые действуют в городе, но в итоге пришлось от нее отказаться. Так как детские и взрослые библиотеки - разные по специфике, да и санитарные нормы не позволяют это сделать», - отметила директор департамента культурно – общественного развития Оксана Гринько.

По ее словам, реорганизация мариупольской библиотечной сети позволит создать многофункциональные центры. К примеру, предлагается объединить в одну две библиотеки Сартаны. Также рассматривается вопрос о перемещении ее в ДК имени Тамары Кацы.

Как заметила Оксана Гринько, после реорганизации, которая подразумевает и объединение некоторых библиотек в одну, на их базе планируется создание различных центров, таких как: интерактивная библиотека, библиотека с игротекой, для людей с инвалидностью и с другими формами работы. Так, на базе библиотеки имени Светлова планируется создать арт-центр, где будет располагаться музей театра. Здесь же возможно проведение мастер-классов по актерскому мастерству, а расположение рядом Драмтеатра открывает большие перспективы сотрудничества между двумя учреждениями культуры. А на базе библиотеки имени Куприна, что на Левобережье, рассматривается возможность создания молодежного центра.