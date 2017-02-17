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17.02.2017 / 11:05
Гуманитарная миссия поможет восстановить разрушенные при обстрелах дома мариупольской Сартаны
Гуманитарная миссия ADRA Украины совместно с агропромышленной группой «АП-Групп» и компанией «СТТ» начинает программу экстренной помощи по восстановлению поврежденных домов и домохозяйств, которые пострадали в результате обстрелов в мариупольском поселке Сартана, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу миссии.
Помощь будет предоставляться в виде строительных материалов для восстановления повреждений, которые понесли жители Сартаны. В частности, владельцы поврежденных домохозяйств вследствие обстрелов, могут заполнить онлайн-анкету или обратиться к Сартанский поселковый совет и заполнить бумажный вариант анкеты установленного образца, после чего информация будет прорабатываться специалистами и сотрудниками ADRA Украины с возможным выездом на место разрушения.
Одним из обязательных документов для участия в программе является полученный «Акт повреждения». Заполнение анкеты не гарантирует получения помощи. Данная программа станет первым пилотным проектом сотрудничества благотворительной организации «Благотворительный фонд «Адвентистское Агенство Помощи и Развития в Украине» (ADRA) совместно с агропромышленной группой «АП-Групп» и компанией «СТТ».