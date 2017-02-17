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17.02.2017 / 10:41
Пиротехники изъяли на территории Мариуполя артиллерийский снаряд калибром 152 мм
За минувшие сутки пиротехники изъяли и обезвредили на территории города Мариуполя – артиллерийский снаряд и гранату, передает ilich.in.ua со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
«16 февраля во время проведения работ по расчистке территории Донецкой области от взрывоопасных предметов пиротехнические расчеты ГСЧС изъяли и обезвредили 5 боеприпасов. На территории Славянского района пиротехники изъяли и обезвредили 2 минометные мины калибром 82 мм и артиллерийский снаряд калибром 76 мм, а на территории города Мариуполя – артиллерийский снаряд калибром 152 мм и гранату ПГ-7», - говорится в сообщении ведомства.