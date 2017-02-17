17.02.2017 / 10:41



Пиротехники изъяли на территории Мариуполя артиллерийский снаряд калибром 152 мм

За минувшие сутки пиротехники изъяли и обезвредили на территории города Мариуполя – артиллерийский снаряд и гранату, передает ilich.in.ua со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.