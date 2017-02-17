17.02.2017 / 10:02



На реализацию первого этапа модернизации уличного освещения Мариуполя выделено более 2 млн грн

Мариупольское коммунальное предприятие «Горсвет» делает улицы города безопасными для горожан в темное время суток. Продолжается установка LED светильников в Мариуполе и близлежащих поселках. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

В настоящее время на балансе предприятия находится более четырех тысяч светильников с лампами накаливания и 200 км воздушных линий, износ которых более 50%.

«Такие светильники давно устарели. Низкая светоотдача и срок горения ламп вызывают недовольство мариупольцев и отрицательно влияют на криминогенную обстановку в городе», - рассказал в ходе брифинга директор коммунального предприятия электрических сетей внешнего освещения «Горсвет» Сергей Прилипин.

Возникла необходимость провести полную реконструкцию сетей наружного освещения с заменой ламп накаливания на более экономичные LED светильники и замены изношенных воздушных линий на самонесущий изолированный провод.

Для этого КП «Горсвет» разработало целый комплекс программ, осуществление которых поддержал городской голова Вадим Бойченко. Модернизация уличного освещения будет проводиться поэтапно. По словам Сергея Прилипина, в текущем году на реализацию первого этапа выделено более 2 млн грн.

В 2016 году провели работу по замене ламп накаливания на светодиодные светильники на окраинах города и улицах частных секторов. Это позволило в среднем снизить потребление электроэнергии на одной светоточке в 6 - 6,5 раз.

КП «Горсвет» в 2017 году продолжит работу по установке новых светильников на улицах частного сектора.