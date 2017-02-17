17.02.2017 / 09:05



Мариуполец прятал в шкафу 4 свертка с амфетамином (ФОТО)















В рамках усиленных спецмероприятий, развернувшихся на территории области с начала февраля текущего года, полицейские получили информацию о том, что мариуполец хранит по месту жительства наркотические вещества. Была получена санкция на проведение обысковых мероприятий по указанному адресу, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«В коробке из-под мобильного телефона в шкафу правоохранители обнаружили 4 свертка из фольги и полиэтиленовый пакетик с кристаллическим веществом общим весом примерно 15 граммов», - говориться в сообщении.

Владелец пояснил, что это амфетамин, который он планировал оставить себе для дальнейшего употребления.

Сейчас полицейские устанавливают происхождение наркотика, пока с ним работают эксперты. Открыто уголовное производство по ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.