16.02.2017 / 17:32



Мариупольский Центр админуслуг начнет прием заявок на право торговли Со следующей недели Центр админуслуг начнет прием заявок на право торговли в Левобережном, Кальмиусском и Приморском районах Мариуполя, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. Об этом сегодня заявил начальник управления земельных отношений Мариупольского горсовета Дмитрий Титов. Он отметил, что после проведения конкурсного отбора заявок предпринимателей, победители получат возможность разместить торговые киоски утвержденного архетипа в соответствии с утвержденной комплексной схемой.