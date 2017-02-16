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16.02.2017 / 17:32

Мариупольский Центр админуслуг начнет прием заявок на право торговли

Со следующей недели Центр админуслуг начнет прием заявок на право торговли в Левобережном, Кальмиусском и Приморском районах Мариуполя, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом сегодня заявил начальник управления земельных отношений Мариупольского горсовета Дмитрий Титов. Он отметил, что после проведения конкурсного отбора заявок предпринимателей, победители получат возможность разместить торговые киоски утвержденного архетипа в соответствии с утвержденной комплексной схемой.

  
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17:10
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16:37
В Центральном районе Мариуполя демонтируют МАФы, не соответствующие разработанной комплексной схеме
16:05
Мариупольский оркестр попал на страницы популярного среди музыкантов и продюсеров журнала (ФОТО)
15:29
В Мариуполе в результате пожара дети получили более 50% ожогов тела
14:49
Мариупольский меткомбинат из-за блокады на железной дороге снижает производство на 10%
13:48
До открытия кинологического комплекса в Мариуполе остались считанные дни
12:48
В Мариуполе школы брейк-данса и хип-хопа собрал танцевальный джем (ФОТО)
12:01
Мариупольцы могут проверить все этапы регистрации на ВНО – 2017
11:20
Под Мариуполем из схрона изъяли патроны, гранаты и дымовые шашки (ФОТО)
10:37
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14:42 Донетчина занимает второе место по рейтингу выполнения планового задания по приему на контракт в ВСУ
13:50 В ходе документальных проверок, бюджет Донецкой области пополнен более чем на 4 млн. гривен
12:49 Минобороны и ОБСЕ обсудили привлечение к разминированию Донбасса международных организаций
11:55 Если остановить Авдеевский коксохим, понадобится 10 лет на постройку аналогичного завода, - Магомедов
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