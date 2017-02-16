16.02.2017 / 17:10



В Мариуполе за год к ответственности привлекли «33 похитителя» кабельно-проводниковой продукции

За 12 месяцев в Мариупольский отдел полиции поступило 236 сообщений о хищении имущества предприятий связи, на 60% меньше, чем в 2015. Задокументировано 14 фактов нарушения порядка осуществления операций с металлоломом, об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«Как правило, злоумышленниками, что оставляют сотни жителей без оплаченных услуг, оказываются ранее судимые лица, ведущие антиобщественный образ жизни и не имеют постоянного источника дохода. Преступные схемы не отличаются друг от друга: попадая к подъездам многоэтажек через незапертую дверь, похитители с помощью заранее приготовленных инструментов (ножи и ножовки) срезают кабель. В некоторых случаях воры действуют в технических колодцах и в дуэте с напарниками», - сообщают в ведомстве.

В течение года раскрыто почти 45% краж, по которым задержано 33 преступника. Учитывая то, что указанный вид преступлений не является тяжким, фигуранты часто остаются на свободе, что позволяет им беспрепятственно продолжать зарабатывать «легкие» деньги. Кроме того, еще одной проблемой, что затрудняет работу полиции по данному направлению, являются поздние обращения заявителей о совершенных правонарушениях.

С целью выработки действенного алгоритма по раскрытию таких краж руководством полиции Мариуполя был инициирован ряд встреч с представителями предприятия связи. Был внедрен ряд совместных мероприятий, направленных на борьбу с новыми фактами среза кабеля.

Уже в январе текущего года была проведена очередная встреча с руководством этого же предприятия, во время которого было принято решение заключить договор на осуществление охраны имущества предприятия сотрудниками полиции охраны. С этой целью было отправлено инициативное письмо центрального офиса предприятия.