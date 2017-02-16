16.02.2017 / 16:37



В Центральном районе Мариуполя демонтируют МАФы, не соответствующие разработанной комплексной схеме

В рамках Положения о размещении малых архитектурных форм (МАФов) в Центральном районе демонтируют объекты, которые расположены в несоответствии разработанной комплексной схеме.

Так сегодня по ул.Куинджи убирали торговый объект, собственник которого демонтировал его самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«С целью создания единого архетипа Мариуполя разработана комплексная схема размещения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности. Инспекцией по благоустройству совместно с управлением земельных отношений городского совета проведено обследование Центрального района. Проинспектировали более 200 МАФов. На каждый объект был составлен акт, засвидетельствованы нарушения и отклонения. Собственники уведомлены о том, что будет производиться демонтаж», - рассказал начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук.