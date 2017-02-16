16.02.2017 / 16:05



Мариупольский оркестр попал на страницы популярного среди музыкантов и продюсеров журнала (ФОТО)







Муниципальный камерный оркестр «Ренессанс» под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Василия Крячка попал на страницы немецкого журнала-каталога «das Orchester», передает ilich.in.ua.

Это известное издание популярно в профессиональных кругах – среди музыкантов, менеджеров и продюсеров.

В своей статье журналистка Frauke Adrians рассказывает об активной творческой позиции мариупольского оркестра, его концертной и гастрольной деятельности, пропаганде национальной классической музыки в особенных условиях Восточного региона Украины. Материал вышел в февральском номере журнала этого года.