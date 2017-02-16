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Главная / Лента новостей / Мариупольский оркестр попал на страницы популярного среди музыкантов и продюсеров журнала (ФОТО)

16.02.2017 / 16:05

Мариупольский оркестр попал на страницы популярного среди музыкантов и продюсеров журнала (ФОТО)



Муниципальный камерный оркестр «Ренессанс» под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Василия Крячка попал на страницы немецкого журнала-каталога «das Orchester», передает ilich.in.ua.

Это известное издание популярно в профессиональных кругах – среди музыкантов, менеджеров и продюсеров.

В своей статье журналистка Frauke Adrians рассказывает об активной творческой позиции мариупольского оркестра, его концертной и гастрольной деятельности, пропаганде национальной классической музыки в особенных условиях Восточного региона Украины. Материал вышел в февральском номере журнала этого года.

Эта публикация стала возможной благодаря художественному руководителю оркестра «Ренессанс» Ларисе Галла, которая встретилась с журналисткой во время своего отпуска в Германии. В свою очередь в редакцию немецкого издания из Мариуполя были отправлены записи произведений в исполнении мариупольских музыкантов. «Это большая честь для нас и для города», – отметил главный дирижер камерного оркестра Василий Крячок. Не о каждом филармоническом коллективе рассказывают на страницах этого журнала. Ранее «das Orchester» публиковал статьи всего о нескольких оркестрах Украины.

  
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В Мариуполе за год к ответственности привлекли «33 похитителя» кабельно-проводниковой продукции
16:37
В Центральном районе Мариуполя демонтируют МАФы, не соответствующие разработанной комплексной схеме
16:05
Мариупольский оркестр попал на страницы популярного среди музыкантов и продюсеров журнала (ФОТО)
15:29
В Мариуполе в результате пожара дети получили более 50% ожогов тела
14:49
Мариупольский меткомбинат из-за блокады на железной дороге снижает производство на 10%
13:48
До открытия кинологического комплекса в Мариуполе остались считанные дни
12:48
В Мариуполе школы брейк-данса и хип-хопа собрал танцевальный джем (ФОТО)
12:01
Мариупольцы могут проверить все этапы регистрации на ВНО – 2017
11:20
Под Мариуполем из схрона изъяли патроны, гранаты и дымовые шашки (ФОТО)
10:37
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15:35 На Донетчине объявить похищенное авто в розыск можно по электронному обращению владельца
14:42 Донетчина занимает второе место по рейтингу выполнения планового задания по приему на контракт в ВСУ
13:50 В ходе документальных проверок, бюджет Донецкой области пополнен более чем на 4 млн. гривен
12:49 Минобороны и ОБСЕ обсудили привлечение к разминированию Донбасса международных организаций
11:55 Если остановить Авдеевский коксохим, понадобится 10 лет на постройку аналогичного завода, - Магомедов
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