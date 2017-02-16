16.02.2017 / 15:29



В Мариуполе в результате пожара дети получили более 50% ожогов тела

В результате пожара в квартире мариупольской многоэтажки пострадали дети, об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков около часа ночи. В больницу были госпитализированы двое детей 2008 и 2009 годов рождения и их мать с ожогами различной степени тяжести, полученных в результате пожара.

Возгорание произошло ночью от обогревателя, который был установлен в одной из комнат квартиры высотного дома по улице Лавицкого. Запах чада почувствовал глава семейства, именно он смог своевременно ликвидировать огонь и вызвать скорую помощь.

У матери диагностировано 5-7% ожогов тела, у детей – более 50%.