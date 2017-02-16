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16.02.2017 / 14:49
Мариупольский меткомбинат из-за блокады на железной дороге снижает производство на 10%
Мариупольский комбинат им. Ильича пытается растянуть запасы сырья – производство предприятия снижено на 10%, передает ilich.in.ua, со ссылкой на MRPL.CITY.
Об этом сообщил генеральный директор комбината Юрий Зинченко в Facebook. Он обратился к блокировщикам железной дороги, напомнив, что в 2016 году ММК им. Ильича в бюджет Украины перечислил более 1,3 млрд грн. налогов.
«А теперь о возможных результатах вашей деятельности снижение производства и последующая остановка ММК имени Ильича, непоступление денег в бюджет, безработица – все это будет на вашей совести. И, да, я тоже хочу передать «привет» от 18 тысячи сотрудников комбината Ильича и их семей, которые могут остаться без средств к существованию», - написал он.
Также Юрий Зинченко согласился с мнением генерального директора Авдеевского коксохима Мусы Магомедова о последствиях блокады железнодорожных путей.
«Хочу подтвердить сказанное директором АКХЗ – без тепла и работы останутся не только жители Авдеевки. Удар в спину почувствовали и мы. На ММК имени Ильича производство уже снижено на 10%, пытаемся растянуть запасы сырья. И это только начало. Мы продолжаем падать. Странно, что виной тому не боевые действия, а амбиции украинских политиков», - сказано в сообщении.