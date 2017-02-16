16.02.2017 / 14:49



Мариупольский меткомбинат из-за блокады на железной дороге снижает производство на 10%

Мариупольский комбинат им. Ильича пытается растянуть запасы сырья – производство предприятия снижено на 10%, передает ilich.in.ua, со ссылкой на MRPL.CITY.

Об этом сообщил генеральный директор комбината Юрий Зинченко в Facebook. Он обратился к блокировщикам железной дороги, напомнив, что в 2016 году ММК им. Ильича в бюджет Украины перечислил более 1,3 млрд грн. налогов.

«А теперь о возможных результатах вашей деятельности снижение производства и последующая остановка ММК имени Ильича, непоступление денег в бюджет, безработица – все это будет на вашей совести. И, да, я тоже хочу передать «привет» от 18 тысячи сотрудников комбината Ильича и их семей, которые могут остаться без средств к существованию», - написал он.

Также Юрий Зинченко согласился с мнением генерального директора Авдеевского коксохима Мусы Магомедова о последствиях блокады железнодорожных путей.