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16.02.2017 / 13:48

До открытия кинологического комплекса в Мариуполе остались считанные дни





Через несколько дней в Мариуполе откроется кинологический комплекс, об этом сообщает ГУНП Донецкой области, передает ilich.in.ua.
Сложно представить, но еще полгода назад в полиции не было ни собак, ни специалистов, которые умеют с ними работать, а на месте центра были заброшенные строения, предназначенные к сносу. Была только идея главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина - создать особое подразделение, способное постоянно работать в условиях боевых действий.
Генерал Аброськин дал старт проекту в июне 2016 года. Подразделение расположилось на территории бывшего пансионата в Приморском районе.

Чтобы привести в порядок заброшенный участок, полицейские провели большой массив работ. Строительство базы ведется при поддержке генерального директора Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрия Зинченко.

Открытие центра - важное событие для области. До этого в полиции не было служебных собак, которые бы выезжали на места заминирования, на поиск человека. В нынешние дни, в центре воспитываются 10 собак с разной специализацией - выявление оружия, наркотических веществ, следовая работа. Все они проходят специальную выучку и умеют работать в условиях боевых действий. Постепенно количество помощников полиции будет увеличиваться.

Кинологический центр - это целый комплекс, куда входит и содержание, и дрессировка, и ветеринарное обслуживание. В настоящее время в кинологическом центре могут разместиться не только собаки полиции Донецкой области, но даже собаки приданных сил. Построено специальное место для тренировок - «полоса препятствий». Обеспечено нормальное питание, корма подбираются индивидуально под каждую собаку.

  
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Под Мариуполем из схрона изъяли патроны, гранаты и дымовые шашки (ФОТО)
10:37
К 120-летию мариупольского меткомбината установили инсталляцию конвертерного ковша (ФОТО)
10:09
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09:35
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12:49 Минобороны и ОБСЕ обсудили привлечение к разминированию Донбасса международных организаций
11:55 Если остановить Авдеевский коксохим, понадобится 10 лет на постройку аналогичного завода, - Магомедов
11:00 На Донетчине разработают план-график уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы
10:09 В ОБСЕ сообщили о новой договоренности об отводе тяжелого вооружения на Донбассе
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