16.02.2017 / 13:48



До открытия кинологического комплекса в Мариуполе остались считанные дни











Через несколько дней в Мариуполе откроется кинологический комплекс, об этом сообщает ГУНП Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Сложно представить, но еще полгода назад в полиции не было ни собак, ни специалистов, которые умеют с ними работать, а на месте центра были заброшенные строения, предназначенные к сносу. Была только идея главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина - создать особое подразделение, способное постоянно работать в условиях боевых действий.

Генерал Аброськин дал старт проекту в июне 2016 года. Подразделение расположилось на территории бывшего пансионата в Приморском районе.

Чтобы привести в порядок заброшенный участок, полицейские провели большой массив работ. Строительство базы ведется при поддержке генерального директора Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрия Зинченко.

Открытие центра - важное событие для области. До этого в полиции не было служебных собак, которые бы выезжали на места заминирования, на поиск человека. В нынешние дни, в центре воспитываются 10 собак с разной специализацией - выявление оружия, наркотических веществ, следовая работа. Все они проходят специальную выучку и умеют работать в условиях боевых действий. Постепенно количество помощников полиции будет увеличиваться.