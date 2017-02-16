16.02.2017 / 12:48



В Мариуполе школы брейк-данса и хип-хопа собрал танцевальный джем (ФОТО)















В Мариуполе прошел танцевальный джем, который собрал школы брейк-данса и хип-хопа города. Мероприятие посетили также гости из Бердянска. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

В джеме приняли участи более 50 человек из шести брейк-школ и одной хип-хоп студии. Они сошлись в четырехчасовом батле.

«Наша цель – продвижение танцевальной культуры среди молодежи города», - рассказал организатор Евгений Барканов.

Среди вышедших в центр зрительского круга были не только профессионалы, но и начинающие танцоры. Победителя определяли трое судей, один из которых родом из Египта – Элсаид Халид.