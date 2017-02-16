Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 16 февраля 2017 года, Четверг
Виталий Болдырев: «В сборной области только мариупольцы»
В Стране восходящего солнца
Курс на кадровый резерв
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Мариупольцы могут проверить все этапы регистрации на ВНО – 2017

16.02.2017 / 12:01

Мариупольцы могут проверить все этапы регистрации на ВНО – 2017

Донецкий региональный центр оценивания качества образования обращает внимание пользователей, что на сайте Украинского центра оценивания качества образования можно найти новые сервисы, благодаря которым можно проследить все этапы регистрации, передает ilich.in.ua со ссылкой на "До ТеБе".

С помощью сервиса «Состояние регистрации» https://zno.testportal.com.ua/track по номеру Вашей регистрационной карточки, можно узнать зарегистрировано ли вас и дату создания вашего сертификата региональным центром.

Выпускники прошлых лет и ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений могут увидеть еще и штрих-код почтового отправления от регионального центра, по которым можно будет проследить путь письма до адресата за сервисом Укрпочты.

Для участников, которые получат отказ в регистрации, в сервисе будет размещено соответствующее сообщение и причины принятия такого решения. От регионального центра комплект документов с письмом-отказом будет направлено по вашему адресу. Таким участникам нужно осуществить перерегистрацию (создать новую карту) и повторно направить полный комплект регистрационных документов, устранив указанные недостатки. Желательно добавить в комплект копию письма регионального центра об отказе в регистрации. Перерегистрация продлится до 31 марта.

Также на сайте работает сервис «Внесение изменений в регистрационных данных участника» https://zno.testportal.com.ua/edit. Через этот сервис создается новая регистрационная карта при необходимости внесения изменений в регистрационных данных уже после завершения регистрации и получения от регионального центра сертификата участника ВНО 2017. Напоминаем, что в таком случае для перерегистрации вместе с комплектом документов вам обязательно нужно вернуть оригинал ранее направленного региональным центром сертификата.

Для тех, кто еще не начал регистрацию, это можно сделать на сайте Украинского центра оценивания качества образования http://testportal.gov.ua/ или воспользовавшись ссылкой на этот сервис на сайте Донецкого РЦОЯО http://test.dn.ua/

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

16.02.2017


14:49   Мариупольский меткомбинат из-за блокады на железной дороге снижает производство на 10%


14:42   Донетчина занимает второе место по рейтингу выполнения планового задания по приему на контракт в ВСУ


13:50   В ходе документальных проверок, бюджет Донецкой области пополнен более чем на 4 млн. гривен


13:48   До открытия кинологического комплекса в Мариуполе остались считанные дни


12:49   Минобороны и ОБСЕ обсудили привлечение к разминированию Донбасса международных организаций


12:48   В Мариуполе школы брейк-данса и хип-хопа собрал танцевальный джем (ФОТО)


12:01   Мариупольцы могут проверить все этапы регистрации на ВНО – 2017


11:55   Если остановить Авдеевский коксохим, понадобится 10 лет на постройку аналогичного завода, - Магомедов


11:20   Под Мариуполем из схрона изъяли патроны, гранаты и дымовые шашки (ФОТО)


11:00   На Донетчине разработают план-график уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы


10:37   К 120-летию мариупольского меткомбината установили инсталляцию конвертерного ковша (ФОТО)


10:09   Блокада Донбасса может привести к остановке всех метзаводов Украины, в том числе мариупольских


10:09   В ОБСЕ сообщили о новой договоренности об отводе тяжелого вооружения на Донбассе


09:35   Сегодня двум мариупольским улицам прекратят подачу воды


09:21   Налоговая милиция Донетчины в январе 2017 года пополнила госбюджет на 2,2 млн гривен


09:11   У жителя мариупольской Сартаны изъяли 2 кг каннабиса (ФОТО)

Календарь
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
16.02.2017
14:49
Мариупольский меткомбинат из-за блокады на железной дороге снижает производство на 10%
13:48
До открытия кинологического комплекса в Мариуполе остались считанные дни
12:48
В Мариуполе школы брейк-данса и хип-хопа собрал танцевальный джем (ФОТО)
12:01
Мариупольцы могут проверить все этапы регистрации на ВНО – 2017
11:20
Под Мариуполем из схрона изъяли патроны, гранаты и дымовые шашки (ФОТО)
10:37
К 120-летию мариупольского меткомбината установили инсталляцию конвертерного ковша (ФОТО)
10:09
Блокада Донбасса может привести к остановке всех метзаводов Украины, в том числе мариупольских
09:35
Сегодня двум мариупольским улицам прекратят подачу воды
09:11
У жителя мариупольской Сартаны изъяли 2 кг каннабиса (ФОТО)
15.02.2017
17:50
Мариупольским детям провели профессиональную тренировку по футболу (ФОТО)
17:30
Правоохранители призывают мариупольских водителей к осторожности на дорогах
16:59
Мариупольцев приглашают на премьеру документального фильма «Воины Духа»
Все новости
Новости Украины и Мира
16.02.2017
14:42 Донетчина занимает второе место по рейтингу выполнения планового задания по приему на контракт в ВСУ
13:50 В ходе документальных проверок, бюджет Донецкой области пополнен более чем на 4 млн. гривен
12:49 Минобороны и ОБСЕ обсудили привлечение к разминированию Донбасса международных организаций
11:55 Если остановить Авдеевский коксохим, понадобится 10 лет на постройку аналогичного завода, - Магомедов
11:00 На Донетчине разработают план-график уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы
10:09 В ОБСЕ сообщили о новой договоренности об отводе тяжелого вооружения на Донбассе
09:21 Налоговая милиция Донетчины в январе 2017 года пополнила госбюджет на 2,2 млн гривен
15.02.2017
17:31 Ущерб Донецкой железной дороги от блокады превысил 50 миллионов гривен
16:42 Блокада в Донбассе – угроза нацбезопасности Украины, - министр
15:50 €200 тысяч для Авдеевки: Ватикан инициирует "мгновенную чрезвычайную" помощь (ФОТО, ВИДЕО)
14:30 Из-за блокады на Донбассе может закрыться металлургический завод, - ОБСЕ
13:40 Житель Донетчины «наворовал» тепловых счетчиков в многоэтажках на 300 тыс грн
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования