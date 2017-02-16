16.02.2017 / 12:01



Мариупольцы могут проверить все этапы регистрации на ВНО – 2017

Донецкий региональный центр оценивания качества образования обращает внимание пользователей, что на сайте Украинского центра оценивания качества образования можно найти новые сервисы, благодаря которым можно проследить все этапы регистрации, передает ilich.in.ua со ссылкой на "До ТеБе".

С помощью сервиса «Состояние регистрации» https://zno.testportal.com.ua/track по номеру Вашей регистрационной карточки, можно узнать зарегистрировано ли вас и дату создания вашего сертификата региональным центром.

Выпускники прошлых лет и ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений могут увидеть еще и штрих-код почтового отправления от регионального центра, по которым можно будет проследить путь письма до адресата за сервисом Укрпочты.

Для участников, которые получат отказ в регистрации, в сервисе будет размещено соответствующее сообщение и причины принятия такого решения. От регионального центра комплект документов с письмом-отказом будет направлено по вашему адресу. Таким участникам нужно осуществить перерегистрацию (создать новую карту) и повторно направить полный комплект регистрационных документов, устранив указанные недостатки. Желательно добавить в комплект копию письма регионального центра об отказе в регистрации. Перерегистрация продлится до 31 марта.

Также на сайте работает сервис «Внесение изменений в регистрационных данных участника» https://zno.testportal.com.ua/edit. Через этот сервис создается новая регистрационная карта при необходимости внесения изменений в регистрационных данных уже после завершения регистрации и получения от регионального центра сертификата участника ВНО 2017. Напоминаем, что в таком случае для перерегистрации вместе с комплектом документов вам обязательно нужно вернуть оригинал ранее направленного региональным центром сертификата.