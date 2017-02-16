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16.02.2017 / 11:20
Под Мариуполем из схрона изъяли патроны, гранаты и дымовые шашки (ФОТО)
Тайник с оружием разоблачила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции в село Широкино под Мариуполем.
«Из обустроенного в одном из жилых домов с. Широкино Донецкой области схрона оперативники спецслужбы изъяли автомат Калашникова с патронами, шесть гранат Ф-1 с запалами и три дымовые шашки», - говорится в сообщении ведомства.
СБУ передала материалы в полицию для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.