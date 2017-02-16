16.02.2017 / 11:20



Под Мариуполем из схрона изъяли патроны, гранаты и дымовые шашки (ФОТО)







Тайник с оружием разоблачила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции в село Широкино под Мариуполем.

«Из обустроенного в одном из жилых домов с. Широкино Донецкой области схрона оперативники спецслужбы изъяли автомат Калашникова с патронами, шесть гранат Ф-1 с запалами и три дымовые шашки», - говорится в сообщении ведомства.