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16.02.2017 / 10:37
К 120-летию мариупольского меткомбината установили инсталляцию конвертерного ковша (ФОТО)
В Мариуполе перед заводоуправлением ММК им. Ильича по случаю 120-летия комбината появилась инсталляция конвертерного ковша. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Высота сварной конструкции миниатюрного ковша, выполненного из стали, вместе с постаментом - около двух метров. При этом вес инсталляции внушительный – 600 кг!
Идея создать конвертерный ковш принадлежит генеральному директору предприятия Юрию Зинченко. Реализовали ее специалисты рекламного агентства «Олег Кирюхин».
Особенностью инсталляции стала имитация зеркала жидкой стали посредством LED-подсветки.