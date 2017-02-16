16.02.2017 / 10:37



К 120-летию мариупольского меткомбината установили инсталляцию конвертерного ковша (ФОТО)











В Мариуполе перед заводоуправлением ММК им. Ильича по случаю 120-летия комбината появилась инсталляция конвертерного ковша. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Высота сварной конструкции миниатюрного ковша, выполненного из стали, вместе с постаментом - около двух метров. При этом вес инсталляции внушительный – 600 кг!

Идея создать конвертерный ковш принадлежит генеральному директору предприятия Юрию Зинченко. Реализовали ее специалисты рекламного агентства «Олег Кирюхин».