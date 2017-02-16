16.02.2017 / 10:09



Блокада Донбасса может привести к остановке всех метзаводов Украины, в том числе мариупольских

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что транспортная блокада ведет к подрыву экономики страны, и призвал активистов разблокировать поставки угля, передает ilich.in.ua со ссылкой на Репортер.

«Блокада вызовет остановку металлургических предприятий страны, в металлургическом комплексе сегодня работает 300 тысяч человек. Все то, что мы продаем за границу — это 20% все валютной выручки нашего государства. По-другому, как подрыв экономики, это назвать нельзя», - сказал он.

Как отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, запасов угля на Авдеевском коксохимическом заводе хватит на девять суток его работы. После этого будут остановлены и металлургические заводы.