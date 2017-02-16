Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 16 февраля 2017 года, Четверг
Истории нужен простор
В мариупольском армспорте появляются новые имена
Сталевар в вышиванке
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / У жителя мариупольской Сартаны изъяли 2 кг каннабиса (ФОТО)

16.02.2017 / 09:11

У жителя мариупольской Сартаны изъяли 2 кг каннабиса (ФОТО)





Участковые полицейские изъяли у жителя мариупольской Сартаны около 2 килограммов каннабиса, передает ilich.in.ua со ссылкой на Центральный отдел полиции Донецкой области.

«При проведении превентивных мероприятий на территории обслуживания в рамках спецмероприятий, которые стартовали в Донецкой области в начале месяца и продлятся до 28 февраля, участковые офицеры полиции получили информацию о том, что один из жителей планирует «открыть» точку продажи наркотика, и с санкцией на проведение обысковых мероприятий пришли по указанному адресу. Правоохранители изъяли несколько банок с коноплей», - сообщают правоохранители.

Злоумышленник поясняет, что идея такого заработка возникла, когда он остался без официального источника дохода. Бывший заводчанин, он тайком от семьи нашел место, которое было бы неприметным и безлюдным, высадил там коноплю и время от времени наведывался на импровизированный участок, чтобы обработать и присмотреть за растениями. Когда пришла очередь собирать урожай, мужчина высушил коноплю, измельчил, расфасовал по банкам и спрятал дома среди бытовых вещей. Планировал сбывать по 200-300 гривен за спичечный коробок или 1000 гривен за стакан.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ» Уголовного кодекса Украины. После полученных результатов экспертизы, куда было направлено все изъятое, событие получит окончательную правовую оценку. Досудебное расследование продолжается.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

16.02.2017


14:49   Мариупольский меткомбинат из-за блокады на железной дороге снижает производство на 10%


14:42   Донетчина занимает второе место по рейтингу выполнения планового задания по приему на контракт в ВСУ


13:50   В ходе документальных проверок, бюджет Донецкой области пополнен более чем на 4 млн. гривен


13:48   До открытия кинологического комплекса в Мариуполе остались считанные дни


12:49   Минобороны и ОБСЕ обсудили привлечение к разминированию Донбасса международных организаций


12:48   В Мариуполе школы брейк-данса и хип-хопа собрал танцевальный джем (ФОТО)


12:01   Мариупольцы могут проверить все этапы регистрации на ВНО – 2017


11:55   Если остановить Авдеевский коксохим, понадобится 10 лет на постройку аналогичного завода, - Магомедов


11:20   Под Мариуполем из схрона изъяли патроны, гранаты и дымовые шашки (ФОТО)


11:00   На Донетчине разработают план-график уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы


10:37   К 120-летию мариупольского меткомбината установили инсталляцию конвертерного ковша (ФОТО)


10:09   Блокада Донбасса может привести к остановке всех метзаводов Украины, в том числе мариупольских


10:09   В ОБСЕ сообщили о новой договоренности об отводе тяжелого вооружения на Донбассе


09:35   Сегодня двум мариупольским улицам прекратят подачу воды


09:21   Налоговая милиция Донетчины в январе 2017 года пополнила госбюджет на 2,2 млн гривен


09:11   У жителя мариупольской Сартаны изъяли 2 кг каннабиса (ФОТО)

Календарь
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
16.02.2017
14:49
Мариупольский меткомбинат из-за блокады на железной дороге снижает производство на 10%
13:48
До открытия кинологического комплекса в Мариуполе остались считанные дни
12:48
В Мариуполе школы брейк-данса и хип-хопа собрал танцевальный джем (ФОТО)
12:01
Мариупольцы могут проверить все этапы регистрации на ВНО – 2017
11:20
Под Мариуполем из схрона изъяли патроны, гранаты и дымовые шашки (ФОТО)
10:37
К 120-летию мариупольского меткомбината установили инсталляцию конвертерного ковша (ФОТО)
10:09
Блокада Донбасса может привести к остановке всех метзаводов Украины, в том числе мариупольских
09:35
Сегодня двум мариупольским улицам прекратят подачу воды
09:11
У жителя мариупольской Сартаны изъяли 2 кг каннабиса (ФОТО)
15.02.2017
17:50
Мариупольским детям провели профессиональную тренировку по футболу (ФОТО)
17:30
Правоохранители призывают мариупольских водителей к осторожности на дорогах
16:59
Мариупольцев приглашают на премьеру документального фильма «Воины Духа»
Все новости
Новости Украины и Мира
16.02.2017
14:42 Донетчина занимает второе место по рейтингу выполнения планового задания по приему на контракт в ВСУ
13:50 В ходе документальных проверок, бюджет Донецкой области пополнен более чем на 4 млн. гривен
12:49 Минобороны и ОБСЕ обсудили привлечение к разминированию Донбасса международных организаций
11:55 Если остановить Авдеевский коксохим, понадобится 10 лет на постройку аналогичного завода, - Магомедов
11:00 На Донетчине разработают план-график уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы
10:09 В ОБСЕ сообщили о новой договоренности об отводе тяжелого вооружения на Донбассе
09:21 Налоговая милиция Донетчины в январе 2017 года пополнила госбюджет на 2,2 млн гривен
15.02.2017
17:31 Ущерб Донецкой железной дороги от блокады превысил 50 миллионов гривен
16:42 Блокада в Донбассе – угроза нацбезопасности Украины, - министр
15:50 €200 тысяч для Авдеевки: Ватикан инициирует "мгновенную чрезвычайную" помощь (ФОТО, ВИДЕО)
14:30 Из-за блокады на Донбассе может закрыться металлургический завод, - ОБСЕ
13:40 Житель Донетчины «наворовал» тепловых счетчиков в многоэтажках на 300 тыс грн
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования