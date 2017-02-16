16.02.2017 / 09:11



У жителя мариупольской Сартаны изъяли 2 кг каннабиса (ФОТО)











Участковые полицейские изъяли у жителя мариупольской Сартаны около 2 килограммов каннабиса, передает ilich.in.ua со ссылкой на Центральный отдел полиции Донецкой области.

«При проведении превентивных мероприятий на территории обслуживания в рамках спецмероприятий, которые стартовали в Донецкой области в начале месяца и продлятся до 28 февраля, участковые офицеры полиции получили информацию о том, что один из жителей планирует «открыть» точку продажи наркотика, и с санкцией на проведение обысковых мероприятий пришли по указанному адресу. Правоохранители изъяли несколько банок с коноплей», - сообщают правоохранители.

Злоумышленник поясняет, что идея такого заработка возникла, когда он остался без официального источника дохода. Бывший заводчанин, он тайком от семьи нашел место, которое было бы неприметным и безлюдным, высадил там коноплю и время от времени наведывался на импровизированный участок, чтобы обработать и присмотреть за растениями. Когда пришла очередь собирать урожай, мужчина высушил коноплю, измельчил, расфасовал по банкам и спрятал дома среди бытовых вещей. Планировал сбывать по 200-300 гривен за спичечный коробок или 1000 гривен за стакан.