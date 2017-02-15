15.02.2017 / 17:50



Мариупольским детям провели профессиональную тренировку по футболу (ФОТО)











В Мариуполе на футбольном поле СК «Ильичевец» ребятам провели профессиональную тренировку, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Такой необычный подарок получили дети социально-незащищенной категории от управления по физической культуре и спорта.

Мастер-класс провели тренеры по футболу ДЮСШ ФК «Ильичевец», рассказав, что нужно делать, чтобы стать настоящим футболистом. В конце встречи состоялся показательный товарищеский матч между командами ДЮСШ «Ильичевец»-2005, интерната для детей-сирот № 2 и специализированной школы-интерната №21 для слабо слышащих детей.