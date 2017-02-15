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15.02.2017 / 17:50
Мариупольским детям провели профессиональную тренировку по футболу (ФОТО)
В Мариуполе на футбольном поле СК «Ильичевец» ребятам провели профессиональную тренировку, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Такой необычный подарок получили дети социально-незащищенной категории от управления по физической культуре и спорта.
Мастер-класс провели тренеры по футболу ДЮСШ ФК «Ильичевец», рассказав, что нужно делать, чтобы стать настоящим футболистом. В конце встречи состоялся показательный товарищеский матч между командами ДЮСШ «Ильичевец»-2005, интерната для детей-сирот № 2 и специализированной школы-интерната №21 для слабо слышащих детей.
После футбольного поединка юные спортсмены посетили музей ФК «Ильичевец», где сфотографировались с многочисленными кубками и призами главной футбольной команды Мариуполя. На память об этом дне у ребят также останутся ценные подарки от футбольного клуба, управления по физической культуре и спорта горсовета.