15.02.2017 / 16:59



Мариупольцев приглашают на премьеру документального фильма «Воины Духа»







Департамент культурно-общественного развития Мариупольского городского совета приглашает на просмотр Национальной премьеры документального фильма «ВОИНЫ ДУХА» о днях, часах, минутах героической обороны Донецкого аэропорта, о чести, верности, братстве, об этом сообщает Управление культуры и туризма Мариупольского городского совета, передает ilich.in.ua.

«ВОИНЫ ДУХА» - фильм-документ, фильм хроника. Как взорвали новый терминал ДАП. Как воины выходили из взорванного врагом терминала. Как спасали раненых собратьев. Как обороняли метеостанцию, через которую могли прорваться к своим защитники. Как выживали, умирали и возвращались из плена. Как остались человечными и несокрушимыми в судьбоносной ситуации. Фильм «ВОИНЫ ДУХА» рассказан устами воинов, выживших в эпицентре взрыва, спасавших товарищей, закрывая глаза погибшим братьям, побывавших в плену, которые вернулись и живут среди нас.

Хронометраж фильма 48 минут. Не содержит сцен насилия и жестокости. Фильм создали независимые авторы Татьяна Кулаковская и Анна Мартыненко с мудростью и силой украинских женщин.



Показы состоятся с 16 по 22 февраля в кинотеатре «Победа». Сеансы: 15:10 и 20:00.