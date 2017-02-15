Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 16 февраля 2017 года, Четверг
В Мариуполе построят зерноперегрузочный комплекс
Помогите спасти жизнь
В городе появится новый маршрут
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Мариупольцев приглашают на премьеру документального фильма «Воины Духа»

15.02.2017 / 16:59

Мариупольцев приглашают на премьеру документального фильма «Воины Духа»



Департамент культурно-общественного развития Мариупольского городского совета приглашает на просмотр Национальной премьеры документального фильма «ВОИНЫ ДУХА» о днях, часах, минутах героической обороны Донецкого аэропорта, о чести, верности, братстве, об этом сообщает Управление культуры и туризма Мариупольского городского совета, передает ilich.in.ua.

«ВОИНЫ ДУХА» - фильм-документ, фильм хроника. Как взорвали новый терминал ДАП. Как воины выходили из взорванного врагом терминала. Как спасали раненых собратьев. Как обороняли метеостанцию, через которую могли прорваться к своим защитники. Как выживали, умирали и возвращались из плена. Как остались человечными и несокрушимыми в судьбоносной ситуации. Фильм «ВОИНЫ ДУХА» рассказан устами воинов, выживших в эпицентре взрыва, спасавших товарищей, закрывая глаза погибшим братьям, побывавших в плену, которые вернулись и живут среди нас.

Хронометраж фильма 48 минут. Не содержит сцен насилия и жестокости. Фильм создали независимые авторы Татьяна Кулаковская и Анна Мартыненко с мудростью и силой украинских женщин.

Показы состоятся с 16 по 22 февраля в кинотеатре «Победа». Сеансы: 15:10 и 20:00.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

15.02.2017


17:50   Мариупольским детям провели профессиональную тренировку по футболу (ФОТО)


17:31   Ущерб Донецкой железной дороги от блокады превысил 50 миллионов гривен


17:30   Правоохранители призывают мариупольских водителей к осторожности на дорогах


16:59   Мариупольцев приглашают на премьеру документального фильма «Воины Духа»


16:42   Блокада в Донбассе – угроза нацбезопасности Украины, - министр


16:08   В День всех влюбленных в Мариуполе обезвредили артиллерийский снаряд и минометную мину


15:50   €200 тысяч для Авдеевки: Ватикан инициирует "мгновенную чрезвычайную" помощь (ФОТО, ВИДЕО)


15:15   В Мариуполе состоялся митинг-реквием к 28-й годовщине вывода войск из Афганистана (ФОТО)


14:31   В Мариуполе появится тактильная плитка для людей с нарушением зрения


14:30   Из-за блокады на Донбассе может закрыться металлургический завод, - ОБСЕ


13:47   В Мариуполе меняет схему движения муниципальный транспорт (СХЕМА)


13:40   Житель Донетчины «наворовал» тепловых счетчиков в многоэтажках на 300 тыс грн


13:05   Среди жилых квартир Мариуполя «маскировалась» нарколаборатория по производству амфетамина (ФОТО)


12:46   На развитие Донбасса МинАТО от международных доноров в 2016 получило 600 млн грн


12:35   В марте мариупольцев ожидают новые тарифы на электроэнергию


11:59   Для расчистки улиц и тротуаров Мариуполя задействовано около 200 человек, - «Зеленстрой»


11:53   Донецкая фильтровальная станция снова попала под обстрел


11:20   В честь 120-летия мариупольского меткомбината откроют обновленный музей предприятия


10:55   Сегодня в Минске обсудят безопасность и освобождение заложников на Донбассе


10:46   В Мариуполе чиновник пенитенциарной службы обокрал собственное исправительное заведение (ФОТО)

Календарь
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
15.02.2017
17:50
Мариупольским детям провели профессиональную тренировку по футболу (ФОТО)
17:30
Правоохранители призывают мариупольских водителей к осторожности на дорогах
16:59
Мариупольцев приглашают на премьеру документального фильма «Воины Духа»
16:08
В День всех влюбленных в Мариуполе обезвредили артиллерийский снаряд и минометную мину
15:15
В Мариуполе состоялся митинг-реквием к 28-й годовщине вывода войск из Афганистана (ФОТО)
14:31
В Мариуполе появится тактильная плитка для людей с нарушением зрения
13:47
В Мариуполе меняет схему движения муниципальный транспорт (СХЕМА)
13:05
Среди жилых квартир Мариуполя «маскировалась» нарколаборатория по производству амфетамина (ФОТО)
12:35
В марте мариупольцев ожидают новые тарифы на электроэнергию
11:59
Для расчистки улиц и тротуаров Мариуполя задействовано около 200 человек, - «Зеленстрой»
11:20
В честь 120-летия мариупольского меткомбината откроют обновленный музей предприятия
10:46
В Мариуполе чиновник пенитенциарной службы обокрал собственное исправительное заведение (ФОТО)
Все новости
Новости Украины и Мира
15.02.2017
17:31 Ущерб Донецкой железной дороги от блокады превысил 50 миллионов гривен
16:42 Блокада в Донбассе – угроза нацбезопасности Украины, - министр
15:50 €200 тысяч для Авдеевки: Ватикан инициирует "мгновенную чрезвычайную" помощь (ФОТО, ВИДЕО)
14:30 Из-за блокады на Донбассе может закрыться металлургический завод, - ОБСЕ
13:40 Житель Донетчины «наворовал» тепловых счетчиков в многоэтажках на 300 тыс грн
12:46 На развитие Донбасса МинАТО от международных доноров в 2016 получило 600 млн грн
11:53 Донецкая фильтровальная станция снова попала под обстрел
10:55 Сегодня в Минске обсудят безопасность и освобождение заложников на Донбассе
10:05 Трамп ожидает от России деэскалации насилия на Донбассе и возвращение Крыма Украине, - Белый Дом
09:21 На Донетчине уничтожили наркотиков на 300 тыс. грн (ФОТО)
14.02.2017
17:32 На Донбассе пресечена попытка незаконного отчуждения 1,9 тыс. га земель Академии агронаук Украины
16:30 За браконьерами в лесах Святогорья на Донетчине будет следить квадрокоптер
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования