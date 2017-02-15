15.02.2017 / 16:08



В День всех влюбленных в Мариуполе обезвредили артиллерийский снаряд и минометную мину

Вчера, на территории города Мариуполя пиротехники изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд и минометную мину, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«На территории города Мариуполя артиллерийский снаряд калибром 125 мм и минометную мину калибром 82 мм», - говорится в сообщении ведомства.