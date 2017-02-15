15.02.2017 / 15:15



В Мариуполе состоялся митинг-реквием к 28-й годовщине вывода войск из Афганистана (ФОТО)



















Ветераны-афганцы, их семьи вместе с руководителями Мариуполя и военнослужащими почтили минутой молчания память погибших воинов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. В Мариуполе у памятного знака воинам-афганцам состоялся митинг-реквием, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. На аллее, ведущей к памятнику, были зажжены памятные факелы и выстроился почетный караул. К присутствующим с речью обратились городской голова Вадим Бойченко, народный депутат Сергей Матвиенков, представители военного руководства ОТГ «Мариуполь», воинов-афганцев и семей погибших солдат. Минутой молчания мариупольцы почтили память 28 павших в афганской войне земляков, после чего прозвучал трехкратный залп из оружия почетного караула. Завершился митинг-реквием торжественным возложением цветов к памятнику. вЂ‹ После официальной части для ветеранов был организован торжественный обед с кашей из полевой кухни.