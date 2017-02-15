15.02.2017 / 14:31



В Мариуполе появится тактильная плитка для людей с нарушением зрения

Для безопасного передвижения людей с нарушением зрения, подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой , передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета .

Данный вид плитки имеет особый рельеф и будет помогать людям с нарушением зрения чувствовать границы проезжей части.



«Мы планируем выполнить укладку для слабовидящих, чтобы они могли безопасно передвигаться», - отметил руководитель коммунального предприятия «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай на внеочередном заседании постоянной комиссии по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства, контроля за коммунальной собственностью и приватизации.



Такими плитами планируют вымостить 68 подходов к светофорам в Мариуполе.

