15.02.2017 / 13:05



Среди жилых квартир Мариуполя «маскировалась» нарколаборатория по производству амфетамина (ФОТО)











Полицейские закрыли нарколабораторию по производству амфетамина, замаскированную среди жилых квартир Мариуполя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как стало известно, перед тем, как начать собственный бизнес, 22-летний житель прифронтового города досконально изучил принцип создания опасного наркотика и заказал необходимые приспособления. Сначала он попытался самостоятельно изготовить амфетамин и попрактиковался по экономии сырья для большего «выхода» готовой вещества, а затем привлек к «делу» товарища. Вместе они производили почти каждый день в среднем 10 граммов так называемого «фена», который затем сбывали по 500 гривен за 1 грамм.

Для защиты собственного здоровья злоумышленники пользовались перчатками и респираторами, а вот жизнь соседей их не слишком волновало – жители вынуждены были дышать парами опасных веществ, таких как ртуть, которые использовались в изготовлении амфетамина.

«Химики» тщательно конспирировали свою деятельность: у каждого из участников было по несколько мобильных телефонов и более десятка сим-карт разных операторов, а сам процесс изготовления проходил с плотно закрытыми окнами и при выключенном свете.

Около полугода понадобилось сотрудникам управления противодействия наркопреступности полиции Донетчины, чтобы задокументировать преступную деятельность и привлечь виновных к ответственности. Уголовное производство было открыто по факту сбыта опасного наркотического вещества (ст.307 Уголовного кодекса Украины). Во время обысковых мероприятий изъято 2 свертка по 5 граммов каждый амфетамина, реактивы, приборы, лабораторная посуда, весы со следами вывешивание и фасовки и черновые записи с алгоритмом и рецептом изготовления наркотика.

После получения результатов экспертиз будет решен вопрос об открытии еще одного уголовного производства по ст.313 «Содержание нарколаборатории» Уголовного кодекса Украины.

