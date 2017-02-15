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Главная / Лента новостей / Среди жилых квартир Мариуполя «маскировалась» нарколаборатория по производству амфетамина (ФОТО)

15.02.2017 / 13:05

Среди жилых квартир Мариуполя «маскировалась» нарколаборатория по производству амфетамина (ФОТО)





Полицейские закрыли нарколабораторию по производству амфетамина, замаскированную среди жилых квартир Мариуполя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как стало известно, перед тем, как начать собственный бизнес, 22-летний житель прифронтового города досконально изучил принцип создания опасного наркотика и заказал необходимые приспособления. Сначала он попытался самостоятельно изготовить амфетамин и попрактиковался по экономии сырья для большего «выхода» готовой вещества, а затем привлек к «делу» товарища. Вместе они производили почти каждый день в среднем 10 граммов так называемого «фена», который затем сбывали по 500 гривен за 1 грамм.

Для защиты собственного здоровья злоумышленники пользовались перчатками и респираторами, а вот жизнь соседей их не слишком волновало – жители вынуждены были дышать парами опасных веществ, таких как ртуть, которые использовались в изготовлении амфетамина.

«Химики» тщательно конспирировали свою деятельность: у каждого из участников было по несколько мобильных телефонов и более десятка сим-карт разных операторов, а сам процесс изготовления проходил с плотно закрытыми окнами и при выключенном свете.

Около полугода понадобилось сотрудникам управления противодействия наркопреступности полиции Донетчины, чтобы задокументировать преступную деятельность и привлечь виновных к ответственности. Уголовное производство было открыто по факту сбыта опасного наркотического вещества (ст.307 Уголовного кодекса Украины). Во время обысковых мероприятий изъято 2 свертка по 5 граммов каждый амфетамина, реактивы, приборы, лабораторная посуда, весы со следами вывешивание и фасовки и черновые записи с алгоритмом и рецептом изготовления наркотика.

После получения результатов экспертиз будет решен вопрос об открытии еще одного уголовного производства по ст.313 «Содержание нарколаборатории» Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

  
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16:59
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16:08
В День всех влюбленных в Мариуполе обезвредили артиллерийский снаряд и минометную мину
15:15
В Мариуполе состоялся митинг-реквием к 28-й годовщине вывода войск из Афганистана (ФОТО)
14:31
В Мариуполе появится тактильная плитка для людей с нарушением зрения
13:47
В Мариуполе меняет схему движения муниципальный транспорт (СХЕМА)
13:05
Среди жилых квартир Мариуполя «маскировалась» нарколаборатория по производству амфетамина (ФОТО)
12:35
В марте мариупольцев ожидают новые тарифы на электроэнергию
11:59
Для расчистки улиц и тротуаров Мариуполя задействовано около 200 человек, - «Зеленстрой»
11:20
В честь 120-летия мариупольского меткомбината откроют обновленный музей предприятия
10:46
В Мариуполе чиновник пенитенциарной службы обокрал собственное исправительное заведение (ФОТО)
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17:31 Ущерб Донецкой железной дороги от блокады превысил 50 миллионов гривен
16:42 Блокада в Донбассе – угроза нацбезопасности Украины, - министр
15:50 €200 тысяч для Авдеевки: Ватикан инициирует "мгновенную чрезвычайную" помощь (ФОТО, ВИДЕО)
14:30 Из-за блокады на Донбассе может закрыться металлургический завод, - ОБСЕ
13:40 Житель Донетчины «наворовал» тепловых счетчиков в многоэтажках на 300 тыс грн
12:46 На развитие Донбасса МинАТО от международных доноров в 2016 получило 600 млн грн
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