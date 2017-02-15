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15.02.2017 / 12:35
В марте мариупольцев ожидают новые тарифы на электроэнергию
В марте 2017 года вступят в силу новые тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, передает ilich.in.ua со ссылкой на финансовый портал Минфин.
Так, минимальная стоимость 1 кВт·ч электроэнергии составит 0,9 грн. Такой тариф будет применяться при использовании до 100 кВт·ч в месяц. За каждый «лишний» киловатт придется заплатить 1,68 грн.
Согласно постановлению национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №220 от 26.02.2015 года, повышение тарифов в марте 2017 года должно быть завершающим этапом.