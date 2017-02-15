15.02.2017 / 11:59



Для расчистки улиц и тротуаров Мариуполя задействовано около 200 человек, - «Зеленстрой»











В связи с ухудшением погодных условий работниками мариупольского КП «Зеленого строительства» организованы мероприятия по ликвидации снега на тротуарах и дорогах города. В работе задействовано около 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.



Начальник МКП Александр Шульга отметил, что для выполнения работ привлекли 15 машин, 2 грейдера, 5 тракторов с устройством для посыпки и 2 погрузчика. Порядка 200 тонн песчано-солевой смеси ушло на посыпку дорог.

На ухудшение погодных условий предприятие отреагировало оперативно. Техника выехала 14 февраля, приступив к расчистке дорог с 21.00. С утра на расчистку снега вышли сотрудники «Зеленстроя».