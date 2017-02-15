15.02.2017 / 11:20



В честь 120-летия мариупольского меткомбината откроют обновленный музей предприятия







Сегодня в честь 120-летия мариупольского металлургического комбината им. Ильича откроют обновленный музей предприятия. Об этом в соцсетях написал генеральный директор комбината им. Ильича Юрий Зинченко, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Мы откроем обновленный музей славной истории комбината Ильича и распахнем его двери для всех мариупольцев. Я уверен, что это будет одним из любимых мест для посещения наших ветеранов, студентов, школьников, наших работников и всех жителей Мариуполя», - говорится в сообщении.