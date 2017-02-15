15.02.2017 / 10:46



В Мариуполе чиновник пенитенциарной службы обокрал собственное исправительное заведение (ФОТО)















Чиновника Мариупольского исправительного центра, который для собственного обогащения, самовольно вывез с места работы швейное оборудование, разоблачила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, передает ilich.in.ua.

Заместитель дежурного исправительного учреждения использовал оборудование на протяжении четырех месяцев. Во время обыска в гараже злоумышленника правоохранители обнаружили похищенное швейное оборудование, ткань и заготовки для изготовления рабочих рукавиц, а также большое количество уже готовой продукции. Кроме того, оперативники спецслужбы обнаружили у него реактивную противотанковую гранату РПГ-26, три гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны различного калибра и несколько свертков с каннабисом.