15.02.2017 / 10:01



На развитие медицины в Мариуполе выделено 200 млн грн, - городской голова

200 миллионов гривен поднимут на новый уровень здравоохранение Мариуполя.

Об этом городской голова Вадим Бойченко заявил на личном приеме мариупольцев, состоявшемся вчера, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Мэр отметил, что его целью является сделать медобслуживание более доступным для жителей города. Он уточнил, что в этом году на развитие здравоохранения города направят порядка 200 миллионов гривен.

Вадим Бойченко добавил, что повышению качества медицины послужит и переезд в Мариуполь филиала Донецкого национального медицинского университета. Он отметил, что в 2007 году планируется открыть еще один его корпус в нашем городе.