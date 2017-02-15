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15.02.2017 / 10:01

На развитие медицины в Мариуполе выделено 200 млн грн, - городской голова

200 миллионов гривен поднимут на новый уровень здравоохранение Мариуполя.

Об этом городской голова Вадим Бойченко заявил на личном приеме мариупольцев, состоявшемся вчера, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.  

Мэр отметил, что его целью является сделать медобслуживание более доступным для жителей города. Он уточнил, что в этом году на развитие здравоохранения города направят порядка 200 миллионов гривен.

Вадим Бойченко добавил, что повышению качества медицины послужит и переезд в Мариуполь филиала Донецкого национального медицинского университета. Он отметил, что в 2007 году планируется открыть еще один его корпус в нашем городе.

«В Мариуполе появится новое поколение врачей, которые будут давать полную, квалифицированную помощь жителям», - заявил мэр.  

  
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16:08
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15:15
В Мариуполе состоялся митинг-реквием к 28-й годовщине вывода войск из Афганистана (ФОТО)
14:31
В Мариуполе появится тактильная плитка для людей с нарушением зрения
13:47
В Мариуполе меняет схему движения муниципальный транспорт (СХЕМА)
13:05
Среди жилых квартир Мариуполя «маскировалась» нарколаборатория по производству амфетамина (ФОТО)
12:35
В марте мариупольцев ожидают новые тарифы на электроэнергию
11:59
Для расчистки улиц и тротуаров Мариуполя задействовано около 200 человек, - «Зеленстрой»
11:20
В честь 120-летия мариупольского меткомбината откроют обновленный музей предприятия
10:46
В Мариуполе чиновник пенитенциарной службы обокрал собственное исправительное заведение (ФОТО)
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14:30 Из-за блокады на Донбассе может закрыться металлургический завод, - ОБСЕ
13:40 Житель Донетчины «наворовал» тепловых счетчиков в многоэтажках на 300 тыс грн
12:46 На развитие Донбасса МинАТО от международных доноров в 2016 получило 600 млн грн
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