15.02.2017 / 09:06



На железнодорожном вокзале Мариуполя у пассажира изъято несколько видов наркотиков (ФОТО)















У мариупольца, который направлялся в Ужгород, правоохранители изъяли коноплю, амфетамин, а также 75 наркосодержащих таблеток. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Мариуполец пояснил, что планировал выехать в Ужгород в гости к родителям, а расфасовал наркотики для собственного употребления. Коноплю нарвал в пригороде Мариуполя, а вот о происхождении других видов рассказать не смог.