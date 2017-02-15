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15.02.2017 / 09:06
На железнодорожном вокзале Мариуполя у пассажира изъято несколько видов наркотиков (ФОТО)
У мариупольца, который направлялся в Ужгород, правоохранители изъяли коноплю, амфетамин, а также 75 наркосодержащих таблеток. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.
Мариуполец пояснил, что планировал выехать в Ужгород в гости к родителям, а расфасовал наркотики для собственного употребления. Коноплю нарвал в пригороде Мариуполя, а вот о происхождении других видов рассказать не смог.
Открыто уголовное производство по ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Мужчине впервые придется выслушать вердикт суда.