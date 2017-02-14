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14.02.2017 / 17:35

Мы будем гордиться, что мы – мариупольцы, - П.Жебривский

Украинской властью разработана комплексная программа развития Мариуполя.

Об этом заявил жителям губернатор Донецкой ОГА Павел Жебривский на открытии нового муниципального транспорта в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Президент, назначив меня сюда, дал указ - сделать все, чтобы Мариуполь почувствовал, что Украина - это модерно, Украина - это классно. И, собственно, автобусы, которые сегодня выходят, не единственное в данном направлении. 500 млн грн уже выделено по программам Мариуполя из областного бюджета. Государственный Фонд регионального развития выделяет также достаточно ресурсов. Кроме того, с экологических средств выделяется как минимум 80 млн грн на один парк и около 30 млн грн на второй парк», - сказал Павел Жебривский.

Он добавил, что сегодня для Мариуполя финансируют приобретение и ремонт транспорта, ремонт дорог, канализации и тепла.

«Это комплексная программа превращения Мариуполя в флагман и сердцевину на Востоке, здесь, в Донецкой области. Я уверен, что Мариуполь станет бриллиантом в короне Украины. И мы будем гордиться, что мы - мариупольцы», - отметил губернатор.

  
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14.02.2017
17:35
Мы будем гордиться, что мы – мариупольцы, - П.Жебривский
17:00
В муниципальном транспорте Мариуполя повысят стоимость проезда
16:25
В Мариуполе запустят мобильное приложение для отслеживания движения муниципального транспорта
15:50
В Мариуполе отменен грандиозный концерт, посвященный юбилею ММК им. Ильича
15:24
Мариупольцам изменят правила установки общедомовых счетчиков газа?
14:47
В Мариуполе 15 автобусов вышли на линию по новому маршруту (ФОТО)
14:06
В мариупольские школы запрещен вход посторонним лицам, в том числе родителям
13:21
Мариупольский танцевальный коллектив начинает гастроли в Литовской республике (ФОТО)
12:38
Из-за блокады Авдеевский коксохим может резко снизить производство, а за ним – и мариупольский меткомбинат
12:19
В Мариуполе выявлено 14 беспризорников и два факта жестокого обращения с детьми
11:41
Мариупольцев приглашают отпраздновать День всех влюбленных
10:52
В Мариуполе полиция запускает пилотный проект «Активный гражданин» (ФОТО)
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14.02.2017
17:32 На Донбассе пресечена попытка незаконного отчуждения 1,9 тыс. га земель Академии агронаук Украины
16:30 За браконьерами в лесах Святогорья на Донетчине будет следить квадрокоптер
15:41 Из-за блокады на Донбассе Минэнерго готовится к ограничению тепла в ряде областей Украины
14:44 С начала АТО на Донбассе обезвредили 144,6 тыс. минно-взрывных устройств, - Минобороны
13:54 На Донетчине ожидаются сильные порывы ветра, - ГСЧС
12:57 Донецкая железная дорога призывает полицию и СБУ срочно вмешаться в разблокировку ж/д путей
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