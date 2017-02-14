14.02.2017 / 17:35



Мы будем гордиться, что мы – мариупольцы, - П.Жебривский

Украинской властью разработана комплексная программа развития Мариуполя.

Об этом заявил жителям губернатор Донецкой ОГА Павел Жебривский на открытии нового муниципального транспорта в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Президент, назначив меня сюда, дал указ - сделать все, чтобы Мариуполь почувствовал, что Украина - это модерно, Украина - это классно. И, собственно, автобусы, которые сегодня выходят, не единственное в данном направлении. 500 млн грн уже выделено по программам Мариуполя из областного бюджета. Государственный Фонд регионального развития выделяет также достаточно ресурсов. Кроме того, с экологических средств выделяется как минимум 80 млн грн на один парк и около 30 млн грн на второй парк», - сказал Павел Жебривский.

Он добавил, что сегодня для Мариуполя финансируют приобретение и ремонт транспорта, ремонт дорог, канализации и тепла.