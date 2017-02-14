14.02.2017 / 17:00



В муниципальном транспорте Мариуполя повысят стоимость проезда

В Мариуполе с 1 апреля 2017 года в муниципальном транспорте повысят стоимость проезда, в качестве компенсации для населения введут проездные билеты. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом, отвечая на вопросы жителей, сегодня сообщил городской голова Вадим Бойченко.

«В 2016-м году мы имели так называемый бесплатный транспорт. Сегодня на уровне города он датируется с объемом в 100 млн. в 2016-м году, и 130 млн. грн. в 2017-м. То есть любое развитие транспорта приводит к тому, что мы наращиваем размер убытков. Поэтому мы среди мариупольцев провели опрос. Они готовы, при условии, что будет комфортный транспорт, на повышение тарифов в нашем городе. Чтобы это было не так больно, мы возвращаем проездные билеты – для детей с дисконтом в 50%, для взрослых – 30%», - сказал Вадим Бойченко.

По его словам, проездные вводятся затем, чтобы доходы, которые собираются в маршрутах города, не оседали в карманах.