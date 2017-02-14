14.02.2017 / 16:25



В Мариуполе запустят мобильное приложение для отслеживания движения муниципального транспорта

Для мариупольцев к весне запустят мобильное приложение, по которому они смогут отслеживать движение коммунального транспорта. Об этом заявил городской голова на открытии нового муниципального транспорта в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Наш партнер – компания Метинвест - установила на новые автобусы GPS-навигаторы, чтобы жители могли понимать, когда автобус приезжает и когда уезжает. Мы будем понимать, находится автобус на линии или нет», - сказал мэр.