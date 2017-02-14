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Главная / Лента новостей / В Мариуполе отменен грандиозный концерт, посвященный юбилею ММК им. Ильича

14.02.2017 / 15:50

В Мариуполе отменен грандиозный концерт, посвященный юбилею ММК им. Ильича

Масштабный праздничный концерт к 120-летию ММК им. Ильича не состоится из-за блокады Донбасса.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил гендиректор ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» Юрий Зинченко, передает ilich.in.ua со ссылкой на  MRPL.CITY.

«Мы очень хотели подарить городу к 120-летию нашего комбината праздничный гала-концерт с участием популярных украинских звезд. Но широкоформатное мероприятие на площадке спорткомплекса «Ильичевец» отменяем. Приняли решение, что масштабные концерты не ко времени. Да, говорят, что испытания выпадают на долю сильных, потому что они потенциально готовы им противостоять. Но 120-й год в жизни нашего комбината уж слишком насыщен этими испытаниями. Мы справляемся c одной ситуацией, и нам тут же подкидывают новую», - заявил гендиректор ММК им. Ильича.

Юрий Зинченко добавил: «Юбилейная дата - хороший повод еще раз напомнить, что настоящие патриоты Украины на деле, своим каждодневным трудом создают экономическую независимость страны здесь – в цехах, на своих реальных рабочих местах. Поэтому мы обязательно поздравим коллектив душевно, по-домашнему, наградим и будем чествовать лучших из лучших ильичевцев в ДК Металлургов».

Он отметил: «Концерт отложен до лучших времен, когда комбинат перестанут сажать на голодный сырьевой паек и блокировать доставку сырья на комбинат, перестанут бомбить наших коллег в других украинских городах, и наши ветераны перестанут со слезами на глазах слушать новости о войне».

Юрий Зинченко заявил, что руководство комбината таким образом выражает солидарность с коллегами-металлургами из Енакиевского металлургического и коксохимического заводов, Авдеевского коксохима, Харцызского трубного завода, Краснодонуголя, Комсомольского рудоуправления, которым сейчас очень нелегко.

«Нужно их поддержать. И мы всеми способами будем показывать свое неприятие сложившейся ситуации с блокадой железной дороги», - подчеркнул гендиректор.

  
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17:00
В муниципальном транспорте Мариуполя повысят стоимость проезда
16:25
В Мариуполе запустят мобильное приложение для отслеживания движения муниципального транспорта
15:50
В Мариуполе отменен грандиозный концерт, посвященный юбилею ММК им. Ильича
15:24
Мариупольцам изменят правила установки общедомовых счетчиков газа?
14:47
В Мариуполе 15 автобусов вышли на линию по новому маршруту (ФОТО)
14:06
В мариупольские школы запрещен вход посторонним лицам, в том числе родителям
13:21
Мариупольский танцевальный коллектив начинает гастроли в Литовской республике (ФОТО)
12:38
Из-за блокады Авдеевский коксохим может резко снизить производство, а за ним – и мариупольский меткомбинат
12:19
В Мариуполе выявлено 14 беспризорников и два факта жестокого обращения с детьми
11:41
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10:52
В Мариуполе полиция запускает пилотный проект «Активный гражданин» (ФОТО)
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14.02.2017
17:32 На Донбассе пресечена попытка незаконного отчуждения 1,9 тыс. га земель Академии агронаук Украины
16:30 За браконьерами в лесах Святогорья на Донетчине будет следить квадрокоптер
15:41 Из-за блокады на Донбассе Минэнерго готовится к ограничению тепла в ряде областей Украины
14:44 С начала АТО на Донбассе обезвредили 144,6 тыс. минно-взрывных устройств, - Минобороны
13:54 На Донетчине ожидаются сильные порывы ветра, - ГСЧС
12:57 Донецкая железная дорога призывает полицию и СБУ срочно вмешаться в разблокировку ж/д путей
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