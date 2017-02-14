14.02.2017 / 15:24



Мариупольцам изменят правила установки общедомовых счетчиков газа?

Теперь в Украине потребители смогут законно отказаться от установки общедомового счетчика газа. Об этом пишет hyser.

Газоснабжающие компании, чтобы обеспечить полный учет потребляемого в Украине газа, устанавливают в многоквартирных домах общедомовые счетчики топлива. Потребителям невыгодно платить за газ по общедомовому прибору - было выяснено, что объем потребленного топлива рассчитывается на количество зарегистрированных жильцов дома. Потребители протестуют против установки общедомовых счетчиков газа и стараются не допустить установку приборов учета.

Чтобы урегулировать вопрос установки общедомовых и поквартирных счетчиков газа, народные депутаты разработали и зарегистрировали в парламенте законопроект. Проект закона № 5722 «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установления счетчиков потребителям природного газа» предусматривает ряд нововведений.

Среди главных изменений, которые прописаны в документе, такие:

Первое — общедомовой счетчик газа будет монтироваться только с согласия всех собственников многоэтажного дома.

Второе — счетчик газа в квартире потребители могут устанавливать за свой счет. Расходы на установку будут компенсированы за счет оплаты потребленного газа.

Третье — в случае отказа от установки общедомового счетчика, газоснабжающая компания не может прекратить поставку топлива в дом.