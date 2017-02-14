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14.02.2017 / 14:47

В Мариуполе 15 автобусов вышли на линию по новому маршруту (ФОТО)





В Мариуполе транспортный парк ТТУ пополнился новой техникой – 15 комфортабельных автобусов повышенной вместимости сегодня вышли на линию по новому маршруту 15А. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По словам городского головы Вадима Бойченко, автобусы приобрели, благодаря экономии за счет системы закупок ProZorro. Таким образом было сэкономлено 100 млн грн.

«Сегодня автобусы станут на маршрут, который когда-то был традиционным для Левого берега – они свяжут Левобережную часть города с Западным ЖМР. Этот маршрут протяженностью более 20 км. В этом году за счет областного бюджета на улицы выйдут 15 комфортных трамваев, 6 троллейбусов», - отметил Вадим Бойченко.

Он добавил, что на новый транспорт нанесен новый логотип города, а также цвета, которые в будущем станут характерными для Мариуполя.

Также в планах - заменить все остановочные павильоны по маршруту 15А.

  
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17:35
Мы будем гордиться, что мы – мариупольцы, - П.Жебривский
17:00
В муниципальном транспорте Мариуполя повысят стоимость проезда
16:25
В Мариуполе запустят мобильное приложение для отслеживания движения муниципального транспорта
15:50
В Мариуполе отменен грандиозный концерт, посвященный юбилею ММК им. Ильича
15:24
Мариупольцам изменят правила установки общедомовых счетчиков газа?
14:47
В Мариуполе 15 автобусов вышли на линию по новому маршруту (ФОТО)
14:06
В мариупольские школы запрещен вход посторонним лицам, в том числе родителям
13:21
Мариупольский танцевальный коллектив начинает гастроли в Литовской республике (ФОТО)
12:38
Из-за блокады Авдеевский коксохим может резко снизить производство, а за ним – и мариупольский меткомбинат
12:19
В Мариуполе выявлено 14 беспризорников и два факта жестокого обращения с детьми
11:41
Мариупольцев приглашают отпраздновать День всех влюбленных
10:52
В Мариуполе полиция запускает пилотный проект «Активный гражданин» (ФОТО)
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14.02.2017
17:32 На Донбассе пресечена попытка незаконного отчуждения 1,9 тыс. га земель Академии агронаук Украины
16:30 За браконьерами в лесах Святогорья на Донетчине будет следить квадрокоптер
15:41 Из-за блокады на Донбассе Минэнерго готовится к ограничению тепла в ряде областей Украины
14:44 С начала АТО на Донбассе обезвредили 144,6 тыс. минно-взрывных устройств, - Минобороны
13:54 На Донетчине ожидаются сильные порывы ветра, - ГСЧС
12:57 Донецкая железная дорога призывает полицию и СБУ срочно вмешаться в разблокировку ж/д путей
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