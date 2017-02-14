14.02.2017 / 14:47



В Мариуполе 15 автобусов вышли на линию по новому маршруту (ФОТО)











В Мариуполе транспортный парк ТТУ пополнился новой техникой – 15 комфортабельных автобусов повышенной вместимости сегодня вышли на линию по новому маршруту 15А. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По словам городского головы Вадима Бойченко, автобусы приобрели, благодаря экономии за счет системы закупок ProZorro. Таким образом было сэкономлено 100 млн грн.

«Сегодня автобусы станут на маршрут, который когда-то был традиционным для Левого берега – они свяжут Левобережную часть города с Западным ЖМР. Этот маршрут протяженностью более 20 км. В этом году за счет областного бюджета на улицы выйдут 15 комфортных трамваев, 6 троллейбусов», - отметил Вадим Бойченко.

Он добавил, что на новый транспорт нанесен новый логотип города, а также цвета, которые в будущем станут характерными для Мариуполя.