14.02.2017 / 14:06



В мариупольские школы запрещен вход посторонним лицам, в том числе родителям

В Мариуполе продолжают действовать приказы департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации от 05.08.2016 № 293 «Про организацию работы об обеспечении жизнедеятельности учеников, воспитанников в 2016-2017 году» и управления образования Мариупольского городского совета от 22.08.16 № 740 «Про организацию работы по охране труда работников, безопасности жизнедеятельности учеников и воспитанников в 2016-2017 году», согласно которым вход в помещение учебного заведения разрешен только участникам учебного процесса.

В связи с этим, в мариупольские школы запрещен вход посторонним лицам, в том числе родителям, которые должны ждать детей у входа в учебное заведение, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В школах продолжат вести журнал регистрации посетителей, а также действует запрет на размещение постороннего автотранспорта на территориях, прилегающих к школам, - говорится в сообщении ведомства.