14.02.2017 / 13:21



Мариупольский танцевальный коллектив начинает гастроли в Литовской республике (ФОТО)











В Литве начались гастроли мариупольского танцевального коллектива. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Представитель совместного украино-литовского общества поддержки "Путь к мечте" Инга Швендих уточнила, что гастроли народного хореографического ансамбля "Вдохновение" начнутся сегодня в Литовской республике с выступления в Пакруойисе.