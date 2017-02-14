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14.02.2017 / 13:21
Мариупольский танцевальный коллектив начинает гастроли в Литовской республике (ФОТО)
В Литве начались гастроли мариупольского танцевального коллектива. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Представитель совместного украино-литовского общества поддержки "Путь к мечте" Инга Швендих уточнила, что гастроли народного хореографического ансамбля "Вдохновение" начнутся сегодня в Литовской республике с выступления в Пакруойисе.
Затем артисты продемонстрируют свое искусство еще в пяти городах. Гастроли проходят при поддержке мэрий Акмянского района и Йонишского района Литвы. Тур продлится до 17 февраля.