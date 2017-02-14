14.02.2017 / 12:38



Из-за блокады Авдеевский коксохим может резко снизить производство, а за ним – и мариупольский меткомбинат

Авдеевский коксохимический завод может снизить производство из-за отсутствия поставок электроэнергии с Зуевской ТЭС. Об этом сообщил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов на своей странице в Facebook, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.



«Как вы знаете, железная дорога заблокирована "активистами", и они фактически наносят Авдеевке удар в спину. Прекращение поставок углей на Зуевскую ТЭС означает ее остановку, город и окрестности останутся без электро- и теплоэнергии, дальше последует резкое снижение производства на АКХЗ, где заняты четыре тысячи сотрудников, потом под удар попадет ММК имени Ильича – это еще 18 тысяч украинцев», - подчеркнул директор АКХЗ.

Отметим, ММК им. Ильича и «Азовсталь» уже снизили производство из-за блокады на 10%, чтобы растянуть имеющиеся запасы сырья.