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14.02.2017 / 12:19

В Мариуполе выявлено 14 беспризорников и два факта жестокого обращения с детьми

С декабря 2016 года в Мариуполе было проведено 34 рейда представителей ювенальной превенции Национальной полиции и центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Спецрейды выявили 14 детей, которые оказались без родительского попечения, из них 13 детей определены в больницы, один ребенок возвращен в биологическую семью. С целью объективного изучения фактов, были проверены условия проживания и воспитания 186 детей по месту жительства. За уклонение от воспитания и содержания детей были привлечены к ответственности 17 родителей, из них  двое родителей - за жестокое отношение к детям.

За указанный период рассмотрен 21 вопрос защиты прав ребенка и приняты решения в интересах детей.

По сообщению департамента образования городского совета в отношении 9 детей, не посещающих занятия без уважительной причины, были приняты меры по возвращению детей к обучению. В двух случаях направить ребят в школу пока не удалось.

Городской совет обратился к мариупольцам с просьбой сообщать о детях, которые находятся в небезопасной среде или длительное время пребывают без присмотра взрослых по телефону "102" или  в службы по делам детей районных администраций.

  
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17:35
Мы будем гордиться, что мы – мариупольцы, - П.Жебривский
17:00
В муниципальном транспорте Мариуполя повысят стоимость проезда
16:25
В Мариуполе запустят мобильное приложение для отслеживания движения муниципального транспорта
15:50
В Мариуполе отменен грандиозный концерт, посвященный юбилею ММК им. Ильича
15:24
Мариупольцам изменят правила установки общедомовых счетчиков газа?
14:47
В Мариуполе 15 автобусов вышли на линию по новому маршруту (ФОТО)
14:06
В мариупольские школы запрещен вход посторонним лицам, в том числе родителям
13:21
Мариупольский танцевальный коллектив начинает гастроли в Литовской республике (ФОТО)
12:38
Из-за блокады Авдеевский коксохим может резко снизить производство, а за ним – и мариупольский меткомбинат
12:19
В Мариуполе выявлено 14 беспризорников и два факта жестокого обращения с детьми
11:41
Мариупольцев приглашают отпраздновать День всех влюбленных
10:52
В Мариуполе полиция запускает пилотный проект «Активный гражданин» (ФОТО)
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14.02.2017
17:32 На Донбассе пресечена попытка незаконного отчуждения 1,9 тыс. га земель Академии агронаук Украины
16:30 За браконьерами в лесах Святогорья на Донетчине будет следить квадрокоптер
15:41 Из-за блокады на Донбассе Минэнерго готовится к ограничению тепла в ряде областей Украины
14:44 С начала АТО на Донбассе обезвредили 144,6 тыс. минно-взрывных устройств, - Минобороны
13:54 На Донетчине ожидаются сильные порывы ветра, - ГСЧС
12:57 Донецкая железная дорога призывает полицию и СБУ срочно вмешаться в разблокировку ж/д путей
12:05 Жителей прифронтовых сел на Донбассе будет возить бесплатный автобус (ВИДЕО)
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