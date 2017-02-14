14.02.2017 / 12:19



В Мариуполе выявлено 14 беспризорников и два факта жестокого обращения с детьми

С декабря 2016 года в Мариуполе было проведено 34 рейда представителей ювенальной превенции Национальной полиции и центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Спецрейды выявили 14 детей, которые оказались без родительского попечения, из них 13 детей определены в больницы, один ребенок возвращен в биологическую семью. С целью объективного изучения фактов, были проверены условия проживания и воспитания 186 детей по месту жительства. За уклонение от воспитания и содержания детей были привлечены к ответственности 17 родителей, из них двое родителей - за жестокое отношение к детям.

За указанный период рассмотрен 21 вопрос защиты прав ребенка и приняты решения в интересах детей.

По сообщению департамента образования городского совета в отношении 9 детей, не посещающих занятия без уважительной причины, были приняты меры по возвращению детей к обучению. В двух случаях направить ребят в школу пока не удалось.

Городской совет обратился к мариупольцам с просьбой сообщать о детях, которые находятся в небезопасной среде или длительное время пребывают без присмотра взрослых по телефону "102" или в службы по делам детей районных администраций.