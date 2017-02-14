14.02.2017 / 11:41



Мариупольцев приглашают отпраздновать День всех влюбленных







В Мариуполе на Театральной площади сегодня отпразднуют День всех влюбленных. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

14 февраля с 16.00 до 18.00 там будет проходить праздничная программа "Влюбленный Мариуполь", которая включает в себя:

- фото-зону

- дискотеку

- конкурсно-развлекательную программу

- аниматоров

- зону обнимашек

- "горяще сердце" и "ящик любви".

А также торжественную роспись молодоженов.