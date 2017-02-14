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14.02.2017 / 11:41
Мариупольцев приглашают отпраздновать День всех влюбленных
В Мариуполе на Театральной площади сегодня отпразднуют День всех влюбленных. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.
14 февраля с 16.00 до 18.00 там будет проходить праздничная программа "Влюбленный Мариуполь", которая включает в себя:
- фото-зону
- дискотеку
- конкурсно-развлекательную программу
- аниматоров
- зону обнимашек
- "горяще сердце" и "ящик любви".
А также торжественную роспись молодоженов.
Все подробности сможете узнать на Театральной площади в 16.00.